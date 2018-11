Automobilist botst op auto door gevallen telefoon

DRACHTEN - Vrijdagavond omstreeks 20.15 uur vond er een ongeval plaats op Het Blauwgras in Drachten. De bestuurder is hierbij meegenomen door de politie.

De bestuurder van de Ford reed over Het blauwgras toen plotseling zijn telefoon viel. Omdat hij zijn telefoon zou oppakken van de grond, knalde hij vol tegen de geparkeerde Seat aan. De Seat schoof door de klap zo'n 15 meter door. Door de klap raakte de Ford fors beschadigd. De ter plaatse gekomen politie heeft een alcoholtest genomen bij de bestuurder, en hieruit kwam dat de man had gedronken. Hij liet weten dat hij drie wijntjes had gehad en onderweg was naar de winkel.

De politie heeft de man meegenomen naar het bureau om een ademtest te doen. Omdat de bestuurder last had van nekklachten, stond er een ambulance klaar bij het bureau om de man te onderzoeken. Of hij uiteindelijk is overgebracht naar het ziekenhuis, is niet bekend. Beide auto's zijn door een berger opgehaald en afgevoerd. Buurtbewoners lieten weten dat er op het moment van de botsing een vrouw op de stoep liep en de doorgeschoten Seat nog maar net kon ontwijken.

