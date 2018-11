De FÃ»gelfreonen organiseert grote vogelshow

De Fûgelfreonen organiseert grote vogelshow

Publicatie: vr 09 november 2018 19.58 uur

DE WESTEREEN - De Fûgelfreonen organiseert grote vogelshow in ZAAL TIEN.



Voor de vijfde keer organiseert vogelvereniging de Fûgelfreonen in De Westereen haar tentoonstelling in ZAAL TIEN. Hier is voldoende ruimte om het grote aantal ingebrachte vogels op een goede manier te laten zien. Met daglichtlampen komen de perfecte kleuren van de vogels uitstekend tot hun recht. Door de inzendingen van Europese cultuurvogels, kleur- en postuurkanaries, tropen en parkietachtige soorten vogels in alle kleuren en soorten is het een lust om hiernaar te kijken en te luisteren.



Vogelliefhebbers en andere belangstellenden zijn van harte welkom op donderdag 8 november van 20.00 uur tot 21:30, vrijdag 9 november van 10:30 tot 21:00 uur en zaterdag 10 november van 10:00 tot 15:00 uur in ZAAL TIEN in De Westereen. Kinderen zijn ook welkom. De toegang is gratis.



Voor de kinderen liggen er kleurplaten, bij inlevering maken ze kans op een leuk prijsje.



Hoofdgroep Kampioenen

Inzender vogel punten

H. Wijbenga Wit 94

A. Bouius Rood intensief 92

M. Hiemstra Zwart geel intensief 92

M. Hiemstra Zwart geel schimmel 91

S. Banga Zwart rood intensief 91

S. Banga Zwart rood kobalt intensief 91

W. Elzinga Gloster Consort 91

A. v.d. Veen Gloster Corona 92

K. Luinstra Lizard geel schimmel 92

F. de Ruiter Japanse meeuw zwart bruin 93

L. Smedes Zilverbek bruin 92

F. de Ruiter Bichenowastrilde 93

H. J. Veenstra Texas clearbody d. groen 92

R. Thalen Agapornis fischeri groen 93

A. Bouius Valkparkiet recessief bont 91

S. Banga Diamantduif witstuit 92



5 Beste Vogels F. de Ruiter 93,93,92,92 en 92

