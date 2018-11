Onderzoek naar 'homohaat' in Smallingerland

Publicatie: vr 09 november 2018 18.40 uur

DRACHTEN - Er komt een onderzoek naar discriminatie en mishandeling van zogenoemde lhbti’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen) in Smallingerland. Dat is het gevolg een motie van D66 en GroenLinks, die hier op aandringen.

Aanleiding zijn interviews die door de Jeugdraad Smallingerland zijn afgenomen. Hieruit blijkt dat er verschillende gevallen van verbaal en fysiek geweld tegen lhbti’ers zijn. "Een transgender werd geconfronteerd met scheldpartijen toen die in een jurk in het centrum liep. Die heeft vervolgens de kleding aangepast. En een meisje dat in elkaar geslagen werd op een school nadat zij met een ander meisje zoende. We zouden meer voor deze groepen moeten doen", gaf voorzitter Wout Kampherbeek van de Jeugdraad eind oktober aan op basis van de interviews.

D66'er Ron van der Leck vindt dat dergelijke voorvallen niet getolereerd mogen worden. "Lhbti-jongeren zich gedwongen voelen om zich anders te gedragen vanwege hun geaardheid", constateert hij. De vormen van discriminatie worden nu verder onderzocht. Ook wordt bekeken welke maatregelen er eventueel kunnen worden genomen om discriminatie in het algemeen, en in het bijzonder tegen lhbti'ers, tegen te gaan. In het tweede kwartaal van 2019 wordt de raad over de bevindingen bijgepraat.