'Opzettelijk over motorfiets rijden niet bewezen'

Publicatie: vr 09 november 2018 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige inwoner van Surhuisterveen is vrijdag wegens mishandeling en bedreiging veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. Rechter Chris Beuker achtte bewezen dat de Surhuistervener op 7 juni in Stiens iemand een klap heeft gegeven. Het slachtoffer was niet zomaar iemand, tot aan het incident was het één van de beste vrienden van de Surhuistervener. Aan de vriendschap kwam abrupt een eind toen de verdachte ontdekte dat zijn beste vriend met zijn vriendin - inmiddels ex-vriendin - een ritje op de motor had gemaakt.

De mishandeling vond plaats bij de woning van de schoonouders van de Surhuistervener. Die was totaal ontdaan toen hij ontdekte dat zijn toenmalige vriendin uit rijden was geweest. Hij had de man een tik gegeven en op de terugreis nog een paar dreigende spraakberichten gestuurd. "De wereld zakte onder mijn voeten vandaan", aldus de verdachte. Bij het wegrijden was hij met zijn Dodge Ram Van pardoes over de motor van zijn vriend gereden. Per ongeluk zei hij.

Hij dacht dat hij de auto in de achteruit had gezet, maar dat bleek niet zo te zijn. De officier van justitie vond het verhaal 'niet heel erg geloofwaardig'. De rechter dacht er anders over: "Het zou zo kunnen zijn zoals u hebt gezegd." De Surhuistervener werd vrijgesproken van het vernielen van de motor. Het slachtoffer had een schadevergoeding ingediend voor de reparatie van een telefoon en een Rolex. De claim werd afgewezen, er waren geen bonnetjes bijgevoegd. De reparatie van de motor zou 30.000 euro hebben gekost. Dat was vergoed door de verzekering.