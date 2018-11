Geen verruiming woningbouw buitendorpen

Publicatie: vr 09 november 2018 17.15 uur

DRACHTEN - Het plan van CDA Smallingerland om gemiddeld vijf woningen in de buitendorpen te bouwen, heeft het niet gered. De partij hoopte met de suggestie de woningbouw in het buitengebied uit het slob te trekken en zo de leefbaarheid in de dorpen te vergroten.

De motie van het CDA redde het niet, ook omdat het college van burgemeester en wethouders al bezig is met plannen voor woningbouw in de kleine dorpen. Het CDA constateert echter dat er tot dusver bijna geen kavels worden aangeboden om woningen op te bouwen.

"De markt faalt op dit punt en een actieve rol van de gemeente is nodig om grond beschikbaar te stellen voor woningbouw", vindt fractievoorzitter Karin van der Velde. Zij kreeg echter te weinig steun in het plan om in 2019 met een projectvoorstel te komen, zodat er in de dorpen ruimte komt voor gemiddeld vijf woningen.