Sint Maarten op zaterdag, zondag of maandag?

Publicatie: vr 09 november 2018 16.54 uur

BURGUM - Er is dit jaar veel onduidelijkheid over Sint Maarten. De optocht en 'langs de deuren zingen' kan namelijk op drie verschillende dagen plaatsvinden omdat het feest dit jaar op een zondag valt. Sommige organisaties kiezen voor de zaterdag en anderen voor de maandag.

In Burgum vertrekt de Sint Maarten-optocht op maandag 12 november om ongeveer 17.30 uur vanaf het parkeerterrein van Glinstra State. De optocht wordt begeleid door de drumband de Marko's.

In Bakkeveen werd besloten om te kiezen voor zaterdag 10 november. Op de dorpssite staat: "Omdat Sint Maarten op een zondag valt is besloten dat de kinderen op zaterdag 10 november langs de deur komen met hun prachtige lampionnen." Ook in Kollum wordt het Sint Maartenfeest op de zaterdag gehouden.

De gemeente Smallingerland heeft een apart nieuwsbericht in de Breeduit gepubliceerd over Sint Maarten. De gemeente laat weten dat iedereen vrij is en dat er geen regels bestaan. De georganiseerde optochten en feesten kiezen uiteraard - elk voor zich - wel voor een datum. En dit geldt eigenlijk voor elke plaats. Het blijft dus een verrassing.

In de reacties kunnen organisaties eventueel nog een datum / locatie bekendmaken.