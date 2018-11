'Onderzoek mogelijkheid TU Drachten'

DRACHTEN - Een technische universiteit of een dependance van een bestaande in Drachten. Het is koren op de molen van D66 Smallingerland. De partij had graag gezien dat de gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheden, maar bracht een motie dinsdagavond uiteindelijk niet in stemming.

"In het noorden zijn wel een paar technische universitaire studies, maar geen technische universiteiten", constateert fractievoorzitter Ron van der Leck van D66. Hij ziet het wel zitten. "Het Innovatiecluster Drachten laat nu al zien baat te hebben bij technisch hoger onderwijs. Drachten als innovatiestad van het noorden is voorts de perfecte plaats voor een dependance van een technische universiteit."

Uiteindelijk koos D66 eieren voor zijn geld, nadat bleek dat het voorstel niet op heel veel steun hoefde te rekenen.