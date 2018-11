Werkzaamheden aan N358 duren langer dan gedacht

Publicatie: vr 09 november 2018 15.13 uur

OOSTERNIJKERK - De werkzaamheden aan het veiliger maken van de N358 tussen Metslawier en Ternaard, die halverwege september van start ging, gaan langer duren dan was gedacht. Dit heeft de provincie Fryslân de omwoners van de N358 in een brief laten weten.

Oorzaak van deze vertraging zijn de voorbereidende werkzaamheden die meer tijd vergen dan was verwacht. Deze werkzaamheden worden de komende twee maanden afgemaakt.

De werkzaamheden aan de kruispunten zelf, worden verplaatst naar volgend jaar. Om te voorkomen dat werkzaamheden vanwege het winterweer moeten worden stilgelegd is besloten om de wegzaamheden uit te stellen. Dit levert minder hinder op voor de weggebruiker.