FNP verbaasd over inzet cateraar uit buurdorp

Publicatie: vr 09 november 2018 14.43 uur

BUITENPOST - De FNP in Achtkarspelen is verbaasd dat de gemeente Achtkarspelen een cateraar uit een andere gemeente inschakelde tijdens een officieel moment. Het betrof het startsein van het opknappen van de Gealwei in Twijzelerheide. Restaurant Old Dutch uit buurdorp De Westereen leverde zo'n twintig kopjes koffie met gebak.

De FNP roept nu het college van B&W op het matje met enkele vragen. De partij wil weten waarom niet een cateraar uit eigen dorp werd ingezet. "Wêrom moast in cateraar fan bûten Twizelerheide, ja sels fan bûten de eigen gemeente noch wol, oanlutsen wurde, wylst dêrfoar yn it doarp sels de mooglikheid foar is?" aldus raadslid IJde van Kammen.

Ook wil de FNP weten hoe het college dit gaat uitleggen richting de middenstand van het dorp. De partij wil bovendien een toezegging dat in het vervolg altijd eerst wordt geprobeerd om de 'eigen' middenstand in te schakelen.