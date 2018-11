Drie keer ton voor flow Kulturele HaadstÃªd

Drie keer ton voor flow Kulturele Haadstêd

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland stelt de komende drie jaar jaarlijks een ton beschikbaar voor het doorzetten culturele projecten, die tijdens Kulturele Haadstêd 2018 zijn ontstaan. Volgens wethouder Marjan Sijperda is het geld puur en alleen bestaan voor projecten uit de eigen mienskip. "Door Kulturele Haadstêd zijn zoveel energie en ideeen ontstaan. Dat moet je doorzetten. Deze positieve flow kun je niet evenenaren."

Onder de gemeenteraad waren wel veel vragen over de 'legacy' van KH2018. Zo wil het CDA absoluut niet dat er extra geld gaat naar een provinciaal productiehuis of de culturele partners. Sijperda garandeerde echter dat het geld puur en alleen naar de Smallingerlandse samenleving gaat. VVD'er Sipke Hoekstra riep op om eerst af te wachten hoe de afrekening van KH2018 er uit gaat zien. SP'er Ramon Vos snapte niet waarom er überhaupt over de tonnen wordt gesproken. "Het idee van de legacy is dat er een erfenis wordt nagelaten. De cultuur zou na 2018 verrijkt zijn. Echter, nu al wordt er gesproken over geld beschikbaar stellen." Ook de FNP begreep niet waar je na zo’n jaar ineens cultuur bij zou plussen.

De drie ton voor cultuurproject van 'onderop' blijft staan. Vanuit de provincie is er een idee om vijf productiehuizen te realiseren waar culturele partners en andere sleutelfiguren worden ondergebracht. Drachten zou één zo'n productiehuis moeten krijgen. Sijperda benadrukte het belang. "De culturele partners moet meer samenwerken. Misschien moet er wel een denktank komen om te kijken hoe door samenwerking kunst en cultuur wordt versterkt." Als voorbeeld noemt ze gezamenlijke pr of de organisatie van evenementen. "Dat is geen losse flodder." Volgens Sijperda gaat er echter geen cent van Smallingerland naar een dergelijk 'productiehuis' toe.