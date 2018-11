Opening lichtkunstwerk Emptying the Museum

DRACHTEN - Het lichtkunstproject Emptying the museum op het Museumplein in Drachten werd donderdag officieel geopend.

Emptying the museum is een project van het Spaanse, anonieme kunstenaarscollectief Luzinterruptus. Luzinterruptus focust op artistieke interventies in de openbare ruimtes en zorgt met hun unieke lichtkunst voor een sprookjesachtige ervaring met LED-lampen. Het project, dat tot en met 24 november is te zien, is een van de buitenprojecten van Museum Dr8888 en vindt plaats in het kader van Leeuwarden-Friesland 2018.

