Smallingerland ziet 'knuffelwindmolens' zitten

Publicatie: vr 09 november 2018 11.41 uur

DRACHTEN - De Smallingerlandse politiek wil bij Provincie Fryslân aandringen op het verruimen van de mogelijkheden van kleine windmolens. De turbines met een maximale masthoogte van vijftien meter, in Groningen liefkozend 'knuffelmolens' genoemd, kunnen helpen in de ambitie om energieneutraal te worden.

Agrarische belangenorganisatie LTO Noord dringt al langer aan op de verruiming van de mogelijkheden in Friesland. In Groningen is die er inmiddels gekomen en daar worden bij agrarische bedrijven steeds meer van deze recyclebare turbines met houten wieken geplaatst. Bewoners van omliggende dorpen participeren mee in de molens en delen zo mee in de opbrengst.

De ELP was dinsdag de enige partij, die niet instemde met het plan. Volgens fractievoorzitter Yntze de Vries "passen windmolens niet in ons coulissenlandschap".