Proef met 'beschut werk' op boerderij

Publicatie: vr 09 november 2018 11.39 uur

DRACHTEN - Er komt een experiment in Smallingerland om mensen met een arbeidsbeperking een plek te geven op agrarische bedrijven. De gemeente gaat proberen om in samenspraak met boerenbelangenorganisatie LTO Noord bij vijf pilotbedrijven te vinden waar deze zogenoemde 'beschutte werkplekken' gecreëerd kunnen worden.

De vijf agrariërs zouden voor een periode van een jaar een cliënt van de gemeente in hun bedrijf opnemen. CDA en ChristenUnie kwamen met het plan, dat uiteindelijk door een meerderheid van de raad is omarmd. De kandidaten zijn minimaal 2,5 jaar geïsoleerd van de maatschappij. De integratie in de maatschappij gaat ook steeds moeizamer naarmate de situatie langer voortduurt.

De partijen stellen dat agrariërs affiniteit hebben met de doelgroep. Bovendien is de boerderij een goede werkplek. Ervaring opdoen met dieren en in de natuur pakt vaak positief uit. Daarom vindt de politiek het in ieder geval de moeite waar om een experiment bij vijf nog te vinden agrarische ondernemers te starten.