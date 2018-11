Voorlopig niet gratis parkeren op zondag

DRACHTEN - Met een motie hoopte CDA Smallingerland gesteund door een aantal andere partijen, betaald parkeren op zondag terug te draaien. Er was echter geen meerderheid.

Wethouder Robert Bakker verklaarde dat het openzetten van de parkeergarage ook geld kost, door schoonmaak, handhaving van orde en het open houden van de kelder op zich. Het parkeren op zondag wordt nog wel in de parkeerevaluatie meegenomen, maar van terugdraaien is vooralsnog geen sprake.

Fractievoorzitter Karin van der Velde van het CDA had gehoopt op meer steun. "Het handhaven en openstellen van de parkeergarage op de open zondagen kost 32.000 euro per jaar. Een aanzienlijk deel bestaat uit handhavingskosten. Die kunnen we besparen door op zondagen geen parkeerkosten te heffen. Bovendien maken we het voor de bezoekers van Drachten aantrekkelijker."

De motie kreeg twaalf stemmen voor, achttien waren tegen.