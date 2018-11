Burgemeester ontbijt bij OBS De Oerstek

Publicatie: vr 09 november 2018 11.10 uur

NOARDBURGUM - Burgemeester Gebben van Tytsjerksteradiel heeft vrijdagochtend met de kinderen van OBS De Oerstek in Noardburgum ontbeten. Het Burgemeesterontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Het Nationaal Schoolontbijt schenkt voor de 16e jaar op rij aandacht aan een goede start van de dag.

Dit jaar werd het Burgemeesterontbijt niet op het gemeentehuis, maar in de openbare basisschool De Oerstek gehouden. Bij De Oerstek is de jaarlijkse traditie dat alle leerlingen in de gemeenschappelijke ruimte met elkaar ontbijten. Dit jaar voor de laatste keer omdat deze basisschool na dit schooljaar gaat fuseren met de Christelijke basisschool Immanuel uit hetzelfde dorp.