Burgum: Een extraatje helpt met rondkomen

Publicatie: do 08 november 2018 20.01 uur

BURGUM - "Weet u welke regelingen de gemeente heeft voor mensen met weinig inkomen?", vroeg wethouder Gelbrig Hoekstra van Tytsjerksteradiel donderdag bij de Voedselbank in Burgum. "Dankzij de herintroductie van de minimagids kan iedereen nu lezen welke mogelijkheden er allemaal zijn." Ze reikte de eerste gidsen uit aan de medewerkers van de voedselbank. De gids met de titel "Een extraatje in de portemonnee" helpt iedere inwoner van Tytsjerksteradiel met minder inkomen. "Het kan gebeuren dat inwoners naast hun inkomen extra financiële ondersteuning nodig zijn. Een aantal regelingen kan daarbij helpen. Er is soms meer mogelijk dan verwacht."

Vernieuwde minimagids

De vernieuwde minimagids is in nauwe samenwerking met de Cliëntenraad Werk en Inkomen tot stand gekomen. Tot 2015 werd er jaarlijks door de gemeente een minimagids uitgebracht. Bij de introductie van de participatiewet in 2015 werd deze afgeschaft. Vanuit de adviserende rol van de cliëntenraad kwam o.a. het geluid dat inwoners de gids missen. Bij de gids is veel aandacht besteed aan de indeling en leesbaarheid. Naast gemeentelijke en landelijke regelingen, staat in de gids informatie over bijvoorbeeld kinderopvang, studietoelage en schuldhulpverlening.

Wat, waar en hoe

In de minimagids is te lezen hoe inwoners van Tytsjerksteradiel regelingen en tegemoetkomingen aan kunnen vragen en wie daar eventueel bij kan helpen. De gids wordt op verschillende manieren verspreid. Onder andere ook via voedselpakketten die de voedselbank in Burgum uitdeelt. Ook is de minimagids af te halen bij de balie van het gemeentehuis.

Naast de gids blijft www.tytsjerksteradiel.nl een belangrijke informatiebron waar de meest actuele informatie is te vinden. Regelingen aanvragen moeten de inwoners van Tytsjerksteradiel zelf doen. Een aanvraag indienen gaat vaak digitaal. "Voor inwoners die niet beschikken over een computer staat er een computer in de hal van het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel", aldus wethouder Hoekstra.