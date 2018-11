Verdachte: 'Zonder GHB houdt mijn hart er mee op'

Publicatie: do 08 november 2018 19.35 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige inwoonster van Beetsterzwaag vertelde rechter Klaas Bunk donderdag dat ze altijd GHB bij zich moet hebben. ‘Anders houdt mijn hart ermee op’. De vrouw gebruikt de partydrug al sinds haar achttiende, ze ontwikkelde een zware verslaving. Het is algemeen bekend dat GHB uiterst verslavend is en dat bij plotseling stoppen ernstige en zelfs levensbedreigende complicaties kunnen optreden.

Spastische bewegingen

De Beetsterzwaagse zat bij de rechter omdat ze op 24 april een kleine 19 gram GHB bij zich had. De politie had een melding gekregen dat op het Útein in Beetsterzwaag een vrouw onwel was geworden. De verdachte was omgevallen met haar fiets. Ze lag op de grond en maakte spastische bewegingen en vreemde bewegingen met haar kaken. Kenmerkend voor iemand die GHB heeft gebruikt. In haar fietstas zat een flesje met de stroperige vloeistof. ‘Ik ben er bijna van af’, verzuchtte de vrouw.

‘Afbouwen die rotzooi’

Ze krijgt hulp en begeleiding van Limor (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie). Ze heeft de dagelijkse dosis GHB drastisch afgebouwd. Maar ze is er nog niet vanaf. De rechter ried haar aan om daar stug mee door te gaan: ‘Zo snel mogelijk afbouwen die rotzooi, daarna kunt u uw leven weer opbouwen’. Voor het bezit van de GHB kreeg de vrouw een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. Ze komt onder toezicht van de reclassering en ze moet zich ambulant laten behandelen.