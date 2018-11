Kinderen ontbijten met loco-burgemeester

Publicatie: do 08 november 2018 17.31 uur

BUITENPOST - Kinderen van groep 7 en 8 van GBS De Fontein in Buitenpost brachten donderdagochtend een ontbijtje bij locoburgemeester Margreet Jonker in het gemeentehuis. In de raadzaal gaven ze met het Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo'n 2.500 basisscholen.

Margreet overhandigde een cheque van 100 euro aan de kinderen. Hiermee betaalde ze symbolisch het ontbijt met een donatie aan de stichting Kinderpostzegels, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt.

Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 16e jaar op rij een week lang met gezonde ontbijtjes en lesmateriaal aandacht schenkt aan een goede start van de dag. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten.

