Eis 3 jaar cel voor 'directeur' van wietplantages

Publicatie: do 08 november 2018 17.15 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag drie jaar cel geëist tegen een 50-jarige Leeuwarder. Volgens het OM is de man betrokken geweest bij vier hennepkwekerijen in Drachten, Surhuisterveen, Leeuwarden en Franeker. Het OM gaat er vanuit dat de man een leidende rol had in een groep van vier die zich bezighield met het telen van hennep. Volgens andere verdachten werd de Leeuwarder in de groep ‘de baas’ of ‘de directeur’ genoemd. Behalve een leidende rol bij de vier wietplantages verwijt het OM de Leeuwarder ook deelname aan een criminele organisatie.

Periode van twee jaar

Het OM ging uit van een periode van bijna twee jaar, tussen het oprollen van de eerste kwekerij, op 11 februari 2014 aan de Kiel in Drachten, en de laatste wietplantage die op 9 februari 2016 werd ontdekt in een pand aan de Lauwersweg in Surhuisterveen. In totaal ging het om 2750 hennepplanten De verdachte was gesignaleerd bij alle vier de panden.

Pand ‘vermomd’ als kantoor

De bal begon te rollen na de inval in een pand aan de Marconiweg in Franeker, op 20 november 2015. Het pand was ‘vermomd’ als kantoor, compleet met lege ordners, stelde officier van justitie Ineke van Overbeeke.. De officier sloot niet uit dat in sommige kwekerijen meermaals is geoogst. Volgens het OM vertoonden de kwekerijen opvallende overeenkomsten: ze waren niet alleen gelijk qua opbouw, de hennepplanten werden op dezelfde wijze gevoed.

Kwart miljoen euro naar het buitenland

Van de opbrengst zou de Leeuwarder een kwart miljoen euro naar het buitenland hebben gesluisd. Advocaat Richard van der Weide vond dat het OM ‘met heel veel pijn en moeite’ zijn cliënt aan de kwekerijen had weten te koppelen. ‘De bewijsvoering rammelt aan alle kanten’, stelde de raadsman.

De Leeuwarder rechtbank doet op 22 november uitspraak.