Vrouw (23) met GHB op slingert over de WÃ¢ldwei

Vrouw (23) met GHB op slingert over de Wâldwei

Publicatie: do 08 november 2018 14.13 uur

LEEUWARDEN - Amper twee maanden nadat ze door de politierechter voor rijden onder invloed van drugs (GHB) was veroordeeld, zat een inwoonster van Kootstertille (23) alweer allesbehalve nuchter achter het stuur. Op 10 januari werd ze in Leeuwarden door de politie aan de kant van de weg gezet, nadat ze slingerend en met wisselende snelheden door de stad reed. Daar zou het niet bij blijven: vier maanden later viel de Kootstertilse weer op toen ze slingerend over de Wâldwei reed.

‘Een lijntje pep’

Volgens getuigen reed de vrouw soms 60 en dan weer 130 kilometer per uur. Donderdag zei ze tegen politierechter Klaas Bunk dat ze op weg was naar haar werk. Ze was deze keer niet alleen onder invloed van GHB, in haar bloed werden ook sporen van speed gevonden. Ze vertelde aan de politie dat ze ‘s ochtend een lijntje ‘pep’ had gehad. Ze had de speed de avond ervoor in Groningen gekocht. In het dashboardkastje van de auto vond de politie een zakje met resten van een wit poeder.

Kleine pakkans

‘Het ging niet goed met mij’, antwoordde de vrouw op de vraag waarom ze zo vaak achter het stuur was gekropen, terwijl ze drugs had gebruikt. Gezien de relatief kleine pakkans schatte officier van justitie Roelof de Graaf in dat het nog wel veel vaker was gebeurd. De vrouw zat indertijd niet lekker in haar vel. Ze zei dat ze depressief was. Dat medeweggebruikers daar geen boodschap aan hadden, zoals de rechter opmerkte, drong vanwege haar psychische gesteldheid niet tot haar door, aldus de verdachte.

Begeleiding door Dorpenteam

Ze heeft inmiddels hulp en steun gezocht en gevonden bij haar familie. Ze heeft een tijdje bij haar moeder ingewoond. Op de vraag van de rechter of ze nu helemaal van de drugs af is, antwoordde ze dat dat absoluut het geval is. Ze wordt bovendien begeleid door het Dorpenteam. De officier was streng: hij eiste een gevangenisstraf van drie weken plus drie weken voorwaardelijk. Enerzijds omdat dat moet van de wet: nadat een taakstraf is opgelegd mag een rechter dat niet opnieuw doen.

Geen drugs meer

Er was nog een reden voor de officier om een celstraf te eisen: ‘Dit is strafrecht, het is geen maatschappelijke dienstverlening. Het gaat om ernstige strafbare feiten’. De rechter zag toch nog een mogelijkheid om de verdachte uit de gevangenis te houden: dat ze de werkstraf had afgerond stond nog niet op haar strafblad vermeld. Bunk veroordeelde de Kootstertilse tot een werkstraf van 40 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken met een proeftijd van drie jaar. Verder moet de vrouw zich melden bij de reclassering en moet ze zich laten behandelen bij de verslavingszorg. Ze mag geen drugs gebruiken en ze moet meewerken aan drugscontroles. Ze mag twee jaar niet rijden: voor de nieuwe feiten kreeg ze een rijontzegging van 15 maanden. Daar komen de negen maanden die ze in november vorig jaar voorwaardelijk opgelegd kreeg nog eens overheen.