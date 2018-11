Uitslaande woningbrand in Gorredijk

Publicatie: wo 07 november 2018 20.11 uur

GORREDIJK - Even voor 8 uur brak woensdagavond brand uit in een woning aan de Nijewei in Gorredijk. De brand bleek al snel uitslaand en er werd opgeschaald naar middel brand.

Er was op het moment van de brand niemand meer in het pand aanwezig. Wel sloegen de vlammen uit het dak en kwam er veel rook vrij. De omgeving rondom de brandende woning werd ruim afgezet.

Door middel van een binnenaanval heeft de brandweer de brand bestreden. Een persoon is behandeld aan zijn hand. Hij sloeg een raam in, omdat hij dacht dat er nog iemand in het pand aanwezig was.

