Steeds meer bedrijven werken in de cloud

Publicatie: wo 07 november 2018 14.50 uur

LEEK - Clouddiensten groeien steeds harder en harder. Dat blijkt wel uit de kwartaalcijfers van Windows die hoger bleken te zijn dan verwacht. De oorzaak? Steeds meer bedrijven maken gebruik van clouddiensten en Office 365-programma's. Van zo’n groei staat IT Company niet te kijken. Het ICT-bedrijf uit Leek is specialist in zogenoemde ‘Cloud Services’ en stimuleert werken in de cloud. Vijf vragen aan IT Professional Maurice Spanninga.

Wat bedoelen jullie eigenlijk met werken in de cloud?

“Met werken in de cloud bedoelen we dat een bedrijf altijd toegang heeft tot gegevens, omdat ze niet gebonden zijn aan een fysieke plek. Hun data wordt opgeslagen in een externe opslagplek, die ze vanaf iedere plek kunnen bereiken.”

Is werken in de cloud wel veilig?

“Dat is super veilig, tenminste onze dienst Cloud Services legt juist de nadruk op veiligheid. Wij maken namelijk gebruik van een versleutelde omgeving met twee-factor-authenticatie. Werknemers moeten dus inloggen met een wachtwoord en een extra code, in plaats van met alleen een wachtwoord. Zo kan niet iedereen er zomaar bij.”

Wat als zo’n externe server crasht? Ben je dan alles kwijt?

“Nee, gelukkig niet. Onze servers beschikken over dubbele netwerkverbindingen en stroomvoorzieningen. Wij houden bovendien onze services continu in de gaten. Komt er een probleem voor? Dan lossen we deze meteen op, vaak zonder dat onze klanten doorhebben dat er iets mis is geweest.”

Wat kost dat eigenlijk?

“Het leuke van werken in de cloud is dat je aanzienlijk bespaart op hardware. Dat scheelt weer kosten. Bij clouddiensten betaal je vaak in abonnementsvorm, zoals ook bij onze dienst Cloud Services het geval is. Dan betaal je een vast bedrag per maand en weet je zeker dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.”

Nog even samenvattend: waarom moeten alle bedrijven overstappen naar werken in de cloud?

“Nou, niet iedereen hoeft natuurlijk over te stappen, maar er zitten vele voordelen aan. Je gegevens zijn altijd veilig opgeslagen, je medewerkers kunnen tijds- en locatieonafhankelijk werken en bovendien houdt iemand anders voor je in de gaten of alles nog goed werkt. Dat is natuurlijk ideaal. Ik kan het dus zeker iedere organisatie aanraden.”

Specialist in de cloud

IT Company is specialist in cloud-oplossingen. Met de dienst Cloud Services maken de ICT-specialisten het de klant gemakkelijker. De werknemers van deze klanten hebben altijd toegang tot hun werk. Zo kunnen ze werken waar en wanneer ze willen. Maar natuurlijk willen ondernemers ook dat hun werknemers veilig werken. Met de Cloud Services van IT Company is die veiligheid gewaarborgd.

Meer weten?

Neem contact op met Erwin Smit via erwin@itcompany.nl of via 0512 - 202000. Hij kan je alles vertellen over de voordelen van Cloud Services bij IT Company. Meer informatie: www.itcompany.nl.