Hoofdredacteur keert niet terug bij Omrop FryslÃ¢n

Hoofdredacteur keert niet terug bij Omrop Fryslân

Publicatie: wo 07 november 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Hoofdredacteur Klaas Geert Bakker keert niet terug bij Omrop Fryslân. Kantonrechter Lysbeth Sneek-Zwart kwam tot de conclusie dat er sprake is van ‘een onherstelbare verstoorde arbeidsverhouding’. Officieel wordt het dienstverband per 1 januari 2019 beëindigd, maar Bakker zat al sinds september thuis. Hij was geschorst. De druppel voor interim-directeur Nina Hiddema was het weekend van de reuzen van theatergoep Royal de Luxe.

Bakker zou afspraken met de organisatoren hebben geschonden. De Omrop had toestemming om live 20 minuten van het spektakel te vertonen. In plaats daarvan kwam de Omrop met een complete live-uitzending op de vrijdag van de tocht van de reuzen. Bakker zei dat hij de betreffende passage in een bericht over de voorwaarden van het Royal de Luxe over het hoofd had gezien. Volgens Hiddema had Bakker Omrop Fryslân in diskrediet gebracht en had hij zelfs het optreden van Royal de Luxe in gevaar gebracht. Het had de Omrop een fikse schadeclaim op kunnen leveren.

Bakker vocht de schorsing aan en spande een kort geding aan tegen de Omrop: hij wou weer aan het werk. De Omrop eiste op haar beurt dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met Bakker zou ontbinden. Het kort geding diende drie weken geleden. De rechter kwam tot de conclusie dat met een terugkeer van Bakker in het managementteam van Omrop Fryslân ‘de gespannen verhoudingen’ niet zullen verdwijnen. Ze zullen wellicht zelfs verergeren, stelde Sneek-Zwart.

‘Onder die omstandigheden is een terugkeer van Bakker niet in het belang van de organisatie van Omrop Fryslân, waar de komende tijd gewerkt dient te worden aan het herstellen van een gezond bedrijfsklimaat’, aldus de rechter. Er is al zo'n anderhalf jaar onrust binnen de gelederen van de Omrop. Bakker had toegegeven dat er sprake was van verstoorde verhoudingen, maar volgens hem moest het niet worden overdreven. ‘Er gaan heel veel dingen goed’, zei hij.