Man uit Buitenpost gewond bij ongeval op N31

Publicatie: wo 07 november 2018 13.03 uur

LEEUWARDEN - Bij een kettingbotsing met drie voertuigen op de N31 bij Leeuwarden is woensdagmorgen een 31-jarige bestuurder uit Buitenpost gewond geraakt. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 08.30 ter hoogte afslag 24, Leeuwarden/Deinum. Een aantal omstanders verleenden meteen eerste hulp. Dit werd later overgenomen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel en personeel van de traumahelikopter.

Daarnaast raakte een 39-jarige vrouw uit Heerenveen zwaargewond. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De 56-jarige bestuurster van het derde voertuig bleef ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.