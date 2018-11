Nationaal Schoolontbijt in Kootstertille

Publicatie: wo 07 november 2018 11.16 uur

KOOTSTERTILLE - Op OBS De Balkwar in Kootstertille werd woensdagmorgen gezamenlijk ontbeten in het kader van het Nationaal Schoolontbijt. Speciale gast bij het ontbijt was wethouder Jouke Spoelstra. De 16e editie van dit educatieve ontbijtevenement draagt dit jaar het thema " Een feestje voor iedereen". Gedurende deze week zullen zo'n half miljoen kinderen op 2500 basischolen gezond en gezellig samen ontbijten. Een feestelijke manier om te leren dat het belangrijk is elke dag te ontbijten en wat je 's ochtends het beste kunt eten.

Tevens brengen in 275 gemeenten schoolklassen hun burgemeester een ontbijtje in het stadhuis. In Achtkarspelen zal de locoburgemeester Margreet Jonker donderdag groep 7 en 8 van GBS De Fontein uit Buitenpost ontvangen voor een gezamenlijk ontbijt. In de raadszaal schuiven ze samen aan de ontbijttafel en maken kennis met elkaar.

Achtkarspelen betaalt symbolisch voor het ontbijt dat de kinderen meebrengen met een donatie aan de stichting Kinderpostzegels, deze stichting maakt zich sterk voor kwetsbare kinderen. Samen met het Nationaal Schoolontbijt wil de stichting Kinderpostzegels laten zien dat een feestje pas een feestje is als iedereen erbij hoort!

