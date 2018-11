CDA wil geen demonstratie KOZP bij intocht Sint

Publicatie: di 06 november 2018 16.08 uur

DOKKUM - Het CDA Dongeradeel vindt het onwenselijk dat de actiegroep KOZP gaat demonstreren tijdens in de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Zo laat de partij weten in vragen die gesteld zijn aan het college van B&W van Dongeradeel.

De partij schrijft: "Uit ervaringen van vorig jaar weten we dat een dergelijke demonstratie de openbare orde tijdens het kinderfeest ernstig kan verstoren. Het CDA acht dit zeer onwenselijk. Het recht op demonstreren is een groot goed en ook KOZP moet van dit grondrecht gebruik kunnen maken. Het kan in de beleving van het CDA echter niet zo zijn dat het kinderfeest jaar op jaar wordt verstoord door ongeregeldheden."

De partij heeft aan het college van B&W van Dongeradeel vragen gesteld over de gehele situatie. Het CDA wil weten of het college het eens is met het CDA waarbij de partij vindt dat een kinderfeest niet verstoord mag worden door door demonstranten of tegendemonstranten. Ook wil de partij weten of er al aanvragen zijn gedaan voor demonstraties. Bovendien wil de partij weten of er ook al locaties op het oog zijn, mocht er sprake zijn van een demonstratie.

Ook de FNP bracht dinsdag naar buiten dat ze het niet wenselijk vinden dat er een demonstratie wordt gehouden in de binnenstad van Dokkum.