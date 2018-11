Eis 5 jaar cel voor inbraken bij bejaarden

Publicatie: di 06 november 2018 14.45 uur

LEEUWARDEN - Tegen twee mannen uit Lelystad (20 en 40 jaar) die worden verdacht van het plegen van een groot aantal inbraken in zorgcentra en bejaardenwoningen, is dinsdag bij de rechtbank in Leeuwarden vijf jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het tweetal van in totaal 28 inbraken in seniorencomplexen en bejaardenwoningen in Friesland (Joure en meerdere inbraken in Heerenveen en Drachten), Drenthe (Hoogeveen en Dalen) en Groningen (Tolbert en Hoogezand).

DNA aangetroffen

Verder zou het duo verantwoordelijk zijn voor inbraken in Swifterbant, Alkmaar, Almelo, Arnhem en in hun woonplaats Lelystad. Het tweetal werd op 22 maart op heterdaad betrapt bij een inbraak in een zorgcomplex in Alkmaar. De 20-jarige bekende alleen deze inbraak. De andere verdachte bekende een zestal inbraken waar zijn DNA is aangetroffen. Het OM denkt dat het duo achter meer dan honderd van dit soort inbraken zit. Die inbraken waren identiek aan de werkwijze van de verdachten. Bovendien kwam er abrupt een einde aan inbraken in zorgcentra en bejaardenwoningen nadat het tweetal was opgepakt. Het bewijs voor die andere inbraken ontbreekt echter.

Briefjes met adressen

Van de 28 inbraken die dinsdag aan de Leeuwarder rechtbank werden voorgelegd, denkt het OM dat er wel voldoende bewijs is. In de Mercedes van de verdachten werden briefjes aangetroffen met daarop adressen van zorgcentra en bejaardenwoningen. Op een laptop, een telefoon en in de Tomtom werden zoekopdrachten gevonden die te linken waren aan bejaardencentra. Ook andere sporen, zoals aangetroffen schoenprofielen, leken in de richting van de verdachten te wijzen. Officier van justitie Rick Janssens had er geen goed woord voor over dat het duo zo een kwetsbare groep in de samenleving had gedupeerd.

Erfstukken

'De feiten zijn zo schandalig en van zo een grote omvang dat ze alle richtlijnen te buiten gaan. De brutaliteit was enorm', aldus de officier. Vanwege de grotendeels ontkennende houding van de verdachten zag Janssens er geen heil in voorwaardelijke straffen te eisen. De inbrekers maakten vooral spullen buit die gemakkelijk waren mee te nemen, zoals geld en sieraden. De gestolen spullen zijn nooit teruggevonden. Wel bleken familieleden van de 20-jarige voor grote bedragen spullen verpand te hebben. Volgens de verdachte ging het om erfstukken.

De Leeuwarder rechtbank doet op 20 november uitspraak.