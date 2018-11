Lampionlopen van kerk naar kerk

Publicatie: di 06 november 2018 11.05 uur

DOKKUM - Omdat Sint Maarten dit jaar op een zondag valt zullen veel kinderen al op zaterdag langs de deuren gaan. De Raad van Kerken in Dokkum wil ook zondag aandacht besteden aan Sint Maarten. Daarom organiseren zij een bijzondere viering met een lampionnenoptocht vanuit de Katholieke Kerk aan de Koningsstraat.

Kinderen op scholen in Dokkum ontvangen deze week een knutselplaat om een spaardoosje van te maken. Omdat Sint Martinus vroeger zijn mantel deelde met een oude man wil de Raad van Kerken samen met de kinderen geld delen met de Voedselbank. De gevulde spaardoosjes worden zondag in de Katholieke Kerk verzameld.

Tijdens de viering zullen liedjes worden gezongen en zal worden verteld wie Sint Martinus nu eigenlijk was. Maar natuurlijk mag ook de lampion mee. Na de viering begint de optocht via het Westerbolwerk en Parksterbolwerk naar de Grote Kerk. Daar zal de cheque met het bedrag dat door de kinderen bij elkaar gehaald is worden overhandigd aan de Voedselbank.

De inloop in de Katholieke Kerk is om 16.00, waarna om 16.30 de viering zal beginnen. Het einde zal rond 17.30 zijn. Alle ouders,

kinderen en belangstellenden zijn van harte welkom.