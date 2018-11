Foutje, mag weg

Publicatie: di 06 november 2018 10.07 uur

DOKKUM -

De vaarroute tussen Schreiersbrug in Dokkum en de Woudabrug in Ee is deze week gestremd. Reden van de stremming is dat de elektrische installatie van de Schreiersbrug wordt aangepast. Het gaat om de periode van maandag 5 november tot en met vrijdag 9 november.

De nieuwe fietsbrug, de Schreiersbrug en de Woudabrug zijn hierdoor niet bedienbaar. Er zijn borden geplaatst om de scheepvaart te informeren.