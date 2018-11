KOZP gaat weer demonstreren in Dokkum

Publicatie: ma 05 november 2018 21.39 uur

DOKKUM - De organisatie Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil weer gaan demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Dat meldt de NOS. De actiegroep wil in totaal in 18 gemeenten betogen tegen Zwarte Piet. KOZP heeft vooralsnog geen plannen om te demonstreren bij de landelijke intocht op 17 november in Zaandijk.

De groep wil verder ook gaan demonstreren in onder meer Amstelveen, Apeldoorn, Groningen, Rotterdam en op Curaçao, in Willemstad.