'Veilige lander' uit Algerije pleegde autokraken

Publicatie: ma 05 november 2018 18.35 uur

LEEUWARDEN - Een Algerijnse asielzoeker (21) die in de nacht van 30 augustus in Drachten twee autokraken pleegde, is maandag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot drie maanden cel. De man had uit auto's die aan de Burgemeester Wuiteweg en het Paardepad een navigatiesysteem, een zonnebril en een jas gestolen. De eigenaar van een van de auto's had de man gezien toen hij in haar auto zat. De vrouw belde de politie. De verdachte werd een uurtje later aangehouden.

Tomtom gevonden

Tegen de politie en ook toen hij bij de rechter-commissaris werd gehoord, had hij gezegd dat hij de Tomtom in een parkje had gevonden. Maandag zei hij tegen politierechter Willem Sikkema dat hij de spullen van iemand had gekocht, hij had er 35 euro voor betaald. De jas die hij droeg was uit een van de auto's gestolen. Indertijd zei hij dat hij de jas had meegenomen vanuit het Drachtster azc, waar hij op dat moment verbleef.

'Verklaring gaat alle kanten op'

'De verklaring van de verdachte gaat alle kanten op', reageerde officier van justitie Margreeth Meijer. Zij geloofde niets van het verhaal. De man is een zogeheten 'veilige lander'. De overheid beschouwt Algerije, net als landen als Marokko en Albanië, landen waar het veilig wonen is. De verdachte zit vast in het uitzetcentrum in Ter Apel. Hij is eerder veroordeeld voor diefstal.

Terug naar Italië

Hij had verklaard dat hij naar Nederland was gekomen in de hoop op een nieuwe toekomst. 'Als dat zo is dan gooit u uw eigen glazen in door strafbare feiten te plegen', zei Sikkema. De eis van de officier vond de rechter 'iets aan de hoge kant'. Meijer had 16 weken cel geëist, Sikkema maakte er drie maanden van. Naar verwachting zal de verdachte na zijn detentie worden uitgezet naar Italië, het land waar hij zich in eerste instantie als asielzoeker heeft aangemeld.