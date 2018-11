Voetganger aangereden op zebrapad

Publicatie: ma 05 november 2018 17.13 uur

DRACHTEN - Op de Berglaan in Drachten is maandagmiddag rond 16.15 een voetganger aangereden door een auto op een zebrapad. De man kwam terecht op het wegdek en raakte gewond aan zijn been.

De voetganger is ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De automobilist is ter plekke verhoord. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

