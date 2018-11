Extra ruimte voor publiek blokkeerfriezen-zaak

Publicatie: ma 05 november 2018 14.09 uur

LEEUWARDEN - Op vrijdag 9 november zal de rechtbank Noord-Nederland uitspraak doen in de zaak van de blokkeerfriezen. Vanwege de verwachte drukte van bezoekers zullen er extra zittingszalen ingericht worden waar de uitspraak gevolgd kan worden via een beeldscherm.

Er wordt aangeraden voor bezoekers om op tijd aanwezig te zijn. De uitspraak zal zijn om 13.00 en vol is vol. Mensen die aanwezig willen zijn moeten een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben om de zaal te mogen betreden. De rechtbank benadrukt dat het voor publiek verboden is om beeld- en geluidsopnames te maken in het gerechtsgebouw. Alleen geaccrediteerde journalisten mogen beelden schieten in een daarvoor aangewezen ruimte.