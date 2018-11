Steigerkar gestolen bij bedrijfsinbraak Drachten

Publicatie: ma 05 november 2018 11.03 uur

DRACHTEN - Bij een inbraak aan Het Gangboord in Drachten is zondagmorgen tussen 5.00 en 7.00 een aanhangwagen gestolen. Deze was speciaal gemaakt voor het vervoeren van steigers. Zowel de aanhanger als de steiger zelf zijn weggenomen.

Van de verdachte(n) is geen signalement bekend. De politie is daarom opzoek naar mensen die ook maar iets verdachts hebben gezien in de buurt van Het Gangboord die zondagmorgen tussen 5.00 en 7.00. De eigenaar heeft aangifte gedaan bij de politie.