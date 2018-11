Brommobiel vernield bij woonvorm in DamwÃ¢ld

Brommobiel vernield bij woonvorm in Damwâld

Publicatie: zo 04 november 2018 13.19 uur

DAMWâLD - Op de Thiedemawei in Dawâld is bij een woonvorm van Talant een brommobiel vernield. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag tussen 3.00 en 6.00. Het achterraam is eruit geslagen en de achterklep is opengebroken.

Het voertuig is van een gehandicapte jongeman die voor zijn mobiliteit afhankelijk is van deze brommobiel. Op dit moment kan hij zich dus niet verplaatsen. Inmiddels is er aangifte gedaan bij de politie. Mensen die meer weten of iets hebben gezien die nacht kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844.

In diezelfde nacht is er in Dokkum aan de F.Hommiusstraat een busje vernield. Hierbij raakte de spiegel beschadigd en werd er gekrast op het voertuig.