Vreemde fiets in kofferbak; bestuurder aangehouden

Publicatie: zo 04 november 2018 11.19 uur

DOKKUM - Surveillerende agenten zagen in de nacht van zaterdag op zondag een voertuig rijden waaruit een witte fiets stak. De auto reed op de Holwerderweg in Dokkum en had de fiets in de kofferbak liggen. Na controle bleek deze vermoedelijk van diefstal afkomstig.

De bestuurder van het voertuig, een 39-jarige inwoner van Dongeradeel, is hierop aangehouden. Vermoedelijk is de fiets meegenomen vanaf de bushalte aan de Rondweg-West in Dokkum. Ter hoogte van ziekenhuis Sionsberg. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaar van deze witte Batavus fiets met rieten mand voorop.