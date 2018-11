Afscheid Ãºs Dongeradeel

Afscheid ús Dongeradeel

Publicatie: zo 04 november 2018 00.05 uur

DOKKUM - Het eindfeest van de gemeente Dongeradeel, wat om 15.00 uur in diverse dorpen begon, werd zaterdagavond afgesloten in de Bonifatiuskapel in Dokkum.

Hiermee werd na 34 jaar afscheid genomen van de gemeente Dongeradeel, want per 1 januari 2019 gaat Dongeradeel op in de nieuwe gemeente Noard-east Fryslân.

In de Bonifatiuskapel waren er onder andere tentoonstellingen, theater, muziek en een hapje en een drankje. Om 21.00 uur kon het publiek genieten van de slotvoorstelling onder leiding van Sjoek Nutma. Het slotstuk werd uitgevoerd door leerlingen van diverse scholen in Dokkum.

