Twee woninginbraken in Bakkeveen

Publicatie: za 03 november 2018 16.51 uur

BAKKEVEEN - In Bakkeveen vonden vrijdag twee woninginbraken plaats. Bij een huis aan de Heidkamp werd tussen 18.20 uur en 22.30 uur. De buit bij deze inbraak is nog onbekend. Verder werd ingebroken in een woning aan de Dwarskamp. Bij deze inbraak werd geld buitgemaakt.

Beide bewoners hebben aangifte bij de politie gedaan. De politie heeft de inbraken in onderzoek.