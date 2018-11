Benefietconcert voor Metakids in Burgum

Publicatie: za 03 november 2018 15.00 uur

BURGUM - Op vrijdag 9 november wordt er een benefietconcert gehouden in De Pleats in Burgum. Janna Weening-de Hoop organiseert het en vertelt: "Dit doen wij n.a.v. een ernstige stofwisseling die geconstateerd is bij een familielid van ons. Deze ziekte heet MLD (metachromatische leuko dystrofie). Bij deze ziekte wordt een bepaald eiwit niet meer aangemaakt, waardoor alle zenuwen in het lichaam uitvallen. Het gevolg hiervan is dat deze meid van 20, in 1,5 jaar tijd zowel lichamelijk als geestelijk beperkt is geraakt en nu ook in een rolstoel zit."

Voor haar kwam de diagnose te laat en er is geen behandeling meer mogelijk. "We willen daarom geld op halen voor Metakids." Deze organisatie doet onderzoek naar o.a. deze ziekte en hoopt in de toekomst sneller deze ziekte op te sporen, zodat deze ook behandeld kan worden.

Tijdens het concert, dat om 20.00 uur begint, staan rock coverband Lechery & Rock and Roll band The Ment op het podium. Kaarten zijn online verkrijgbaar via de www.depleats.nl voor € 12,50 en aan de deur kosten ze €15,-. Tijdens deze avond is er bovendien een lotenverkoop, waarbij erg leuke prijzen te winnen zijn. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door ondernemers uit Burgum, Surhuisterveen, Buitenpost en Damwoude.

Meer informatie: www.actievoormetakids.nl/actie/janna-weening/doneren