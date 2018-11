Gereedschap gestolen bij inbraak in Gytsjerk

Publicatie: za 03 november 2018 12.10 uur

GYTSJERK - Aan het Suder Spaerlan in Gytsjerk is tussen dinsdagavond en woensdagochtend ingebroken. Hierbij is gereedschap gestolen.

De bewoner heeft aangifte gedaan bij de politie. Via Twitter riep de politie op mensen die wat verdachts hebben gezien rond dat tijdstip zich te melden.