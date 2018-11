In november Altech haarden actie bij Wijma Haarden

Publicatie: za 03 november 2018 11.01 uur

DE WESTEREEN - De gehele maand november kunt u bij Wijma Haarden genieten van een super actie met de Altech speksteenhaarden. Deze zijn namelijk de gehele maand zeer scherp geprijsd.

Handgemaakt

Een speksteenkachel van Altech is het resultaat van ambachtelijk vakmanschap. In de fabriek in Hoevelaken bouwen zij uw kachel met de hand op uit hittebestendig speksteen. Pas nadat de kachel de laatste keuring heeft doorlopen wordt deze afgeleverd.

Alternatieve technologieën

Altech combineert de oerkracht van speksteen sinds 1980 met baanbrekende innovaties. Het resultaat: eenvoudig te bedienen kachels die de maximale warmte uit een blok hout halen. Daardoor verbranden ze milieuvriendelijk en stoken de haarden CO2-neutraal.

Duurzaam

In tegenstelling tot stalen kachel slaat speksteen de warmte op als een accu. Tot maar liefst 10 uur na het doven van het vuur stralen onze speksteenkachels nog comfortabele infrarood warmte uit. met een minimale hoeveelheid hout verwarmt u daardoor uw complete woonkamer. Het zal u niet verbazen dat onze kachels voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen.

Gezonde warmte

Ook mensen met een stofallergie of luchtwegproblemen genieten onbezorgd van de warmte van Altech speksteenkachels. Convectiekachels trekken lucht aan die ze verwarmen en vervolgens terugblazen de kamer in. Dit gaat helaas gepaard met stofverplaatsing. Altech kachels leveren gezonde, accumulerende warmte die diep doordringt in uw lichaam.

Speksteenkachel

De duurzame vrijstaande speksteenkachels van Altech zijn een garantie voor minimaal houtverbruik (reductie tot wel 50%) samen met maximale warmte en sfeer in uw woonkamer. Handgemaakte kwaliteitsproducten, opgebouwd uit hittebestendig speksteen in een gietijzeren frame. Uniek in de wereld.

Vrijwel de gehele collectie is te bewonderen bij Wijma Haarden in de showroom, uw specialist in speksteen haarden van Altech! Ook samen met de actie: 50% korting bij aanschaf nieuwe haard en rookkanaal.