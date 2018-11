Auto te water na vergeten handrem

Publicatie: za 03 november 2018 10.42 uur

GORREDIJK - Aan het Skûtsje in Gorredijk is zaterdagochtend een auto in het water terecht gekomen. De auto stond niet op de handrem, waarna deze is gaan rollen.

Het voertuig stond geparkeerde op de oprit bij een woning. Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om de wagen weer op het droge te helpen.