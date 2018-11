'Boargemaster moat op syn minst Frysk prate'

Publicatie: za 03 november 2018 10.00 uur

DRACHTEN - Als enige partij heeft FNP Smallingerland donderdagavond niet ingestemd met de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Fractievoorzitter Durk Oosterhof stelt dat de partij achter de uitgangspunten staat, maar vindt dat de nieuwe burgervader ook de Friese taal moet spreken. Dat staat nu niet in de profielschets.

Volgens Sandra de Jong van de vertrouwenscommissie is de Friese taal het enige punt in de profielschets waar een verschil van mening is tussen de partijen. Een meerderheid kiest voor ,,een passieve beheersing” van het Frysk. Zij denkt dat het wellicht goede kandidaten, die de Friese taal niet beheersen, zal afschrikken. ,,Met passief bedoelen we dat de sollicitant wel bereid moet zijn om het Fries binnen afzienbare tijd te leren.” Ze wees op het feit dat de nieuwe wethouders ook een Afûk-cursus gaan volgen.

Oosterhof had het echter wel graag in de profielschets gezien. Hij wijst op het feit dat meer dan helft van de inwoners van Smallingerland het Fries als moedertaal heeft. ,,De nije boargemaster soe op syn minst ek Frysk prate moatte.”