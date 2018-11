Kollummer komt om het leven na botsing tegen boom

Publicatie: za 03 november 2018 03.05 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op De Skieding ter hoogte van Drachtstercompagnie is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto uit de bocht gevlogen. De auto kwam tegen een boom tot stilstand. Hierbij kwam de 24-jarige bestuurder uit Kollum om het leven.

De man reed in de richting van Frieschepalen toen hij de macht over het stuur verloor. Omstanders zagen de auto tegen de boom staan en belden 112. De ter plaatse gekomen hulpdiensten konden niets meer voor de bestuurder betekenen. Een speciaal team van de politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De auto is afgevoerd door een berger.

