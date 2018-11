Grouster drift op Zaailand en plast in het wild

Publicatie: vr 02 november 2018 17.59 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige automobilist uit Grou maakte het donderdagavond bont op het Zaailand in Leeuwarden. Rond 22.45 uur kwamen er bij de politie meldingen binnen over een auto die 'driftend' door het centrum reed. De dienstdoende agenten troffen de vermoedelijk bestuurder aan op het Zaailand. Hij stond wild te plassen.

De agenten besloten de man gelijk op de bon te slingeren. Ook werd duidelijk dat hij onder invloed was. Op de vraag of hij in de auto had gereden, ontkende hij. Nadat hij een mondeling rijverbod had gekregen, stapte hij echter wel weer in de auto. Hij werd door de politie gezien terwijl hij over het fietspad op het Zuiderplein reed. Meerdere fietsers moet voor hem uitwijken. Hij besloot bovendien te vluchten voor de politie. Op de Van Loonstraat reed hij zich uiteindelijk vast en zette het op een rennen. Hij kon uiteindelijk door de politie worden aangehouden. Aan het bureau blies hij 665 ug/l. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Hij kreeg proces-verbaal voor het rijden onder invloed, negeren rijverbod, overschrijden maximum snelheid, rijden zonder licht, rijden tegen het verkeer in, geen richting aangeven en het verkeer in gevaar brengen (art 5 WVW).