Profiel burgervader: 'Betrokken en coachend'

Publicatie: vr 02 november 2018 17.16 uur

DRACHTEN - De speciaal ingestelde vertrouwenscommissie van de raad van Smallingerland heeft commissaris van de Koning Arno Brok met de opdracht op pad gestuurd om een nieuwe burgemeester te zoeken. De opvolger van interim-burgervader Tom van Mourik moet ‘betrokken, daadkrachtig, coachend en strategisch zijn’.

In een speciale raadsvergadering werd donderdagavond de profielschets besproken. Alle fractievoorzitters van de politieke partijen hebben zich gebogen over de vacature van de nieuwe burgemeester. Ook is er een enquête geweest die onder andere door inwoners en bedrijven is ingevuld. Dit heeft allemaal geleid tot omschrijving van de nieuwe burgervader.

De zoektocht is nodig na het ,,verrassende vertrek” van Tjeerd van Bekkum, die directeur werd van de organisatie voor Kulturele Haadstêd 2018. Tom van Mourik nam vervolgens de honneurs in Smallingerland waard. ,,Hij heeft meer gedaan dan alleen maar passen op de winkel”, concludeerde Sandra de Jong namens de vertrouwenscommissie.

Commissaris van de Koning Arno Brok concludeerde dat Smallingerland toe is aan een burgemeester, die voor langere periode blijft zitten. ,,Een diepte-investering in iemand die langer blijft om geworteld te raken in Smallingerland”, omschreef hij. De partijen vinden het ook belangrijk dat de nieuwe burgemeester boven de partijen staat maar tussen de burgers. Helemaal omdat het politieke landschap na de gemeenteraadsverkiezingen enorm is veranderd. ,,Een tsunami. De ELP is van drie naar acht zetels gegaan en het is voor het eerst dat er geen christelijke partijen in het college zitten”, aldus fractievoorzitter Ron van der Leck van D66. Volgens VVD-voorman Sipke Hoekstra ,,is er een minder scherpe scheidslijn tussen coalitie en oppositie.” Pieter van der Zwan van de ChristenUnie zegt dat ,,burgers meer bij de politiek worden betrokken.” De nieuwe burgemeester moet daar bij passen.

Brok gaat met de opdracht aan de slag. Op korte termijn wordt de vacature als advertentie in de Staatscourant gepubliceerd. Daarna zullen er gesprekken worden gevoerd tussen de kandidaten en commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie. Rond 1 april moet er een nieuwe burgervader zijn aangesteld.