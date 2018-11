Peppersprayspuiter DamwÃ¢ld ligt 's nachts wakker

Peppersprayspuiter Damwâld ligt 's nachts wakker

Publicatie: vr 02 november 2018 13.15 uur

LEEUWARDEN - De 19-jarige jongen die tijdens het nieuwjaarsfeest van 2017 in Damwâld in de feesttent aan de Badhúswei met pepperspray had gespoten, is vrijdag door politierechter Tom Wiersma veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf. De rechter hield er rekening mee dat de jongen, hij woont nu in Buitenpost, een licht verstandelijke beperking heeft. En hij wordt momenteel intensief begeleid. Dat proces wilde de rechter niet verstoren.

Bijtende stof

Wiersma hield er ook rekening mee dat een paar mensen die in de feesttent waren hem al voor waren geweest: de verdachte zei dat hij een paar keer is mishandeld en dat er met een scooter op hem in was gereden. Het nieuwjaarsfeest in Damwâld werd om een uur of vier 's nachts ruw verstoord doordat er met pepperspray was gespoten. De verdachte had het gemunt op één persoon, waar hij al een paar weken ruzie mee had. Hij had niet gedacht dat het spuiten met de bijtende stof zoveel impact zou hebben.

Ademnood

27 feestgangers kregen last van misselijkheid, sommigen raakten in ademnood en kregen pijn op de borst. De slachtoffers werden opgevangen in sporthal de Boppeslach waar ze door hulpverleners werden onderzocht. Het feest werd na een korte onderbreking voortgezet. Het Openbaar Ministerie (OM) had de zaak aanvankelijk geseponeerd. De dader moest wel aan twee personen een schadevergoeding van 150 euro betalen en hij mocht zich niet schuldig maken aan strafbare feiten.

Hoofd onder water

Aan het eerste vereiste had hij zich gehouden, aan de tweede voorwaarde had hij niet voldaan. Op 24 juni van dit jaar had hij in Broeksterwâld ruzie gekregen met een meisje. Hij had het meisje een klap gegeven en was samen met haar in een sloot beland. Hoewel de verdachte het zelf ontkende, vond de rechter dat ook bewezen kon worden dat de Buitenposter het meisje haar hoofd onder water had gedrukt. Eind maart had hij zijn vader een trap in de buikstreek gegeven.

'Elke dag in mijn hoofd'

Ook die zaak was eerst geseponeerd, tot aan het incident in Broeksterwâld. Vanwege de verstandelijke beperking kan de verdachte de gevolgen van zijn zijn handelen niet goed overzien. Van het pepperspray-incident zei hij dat hij niet had verwacht dat het zoveel impact zou hebben. Hij heeft er slecht van geslapen. 'Het zit nog elke dag in mijn hoofd', zei de verdachte. Hij wordt momenteel intensief begeleid, zowel maatschappelijk als op het gebied van werken en wonen. Ook slikt hij medicijnen. 'Om de scherpe randjes eraf te halen', zei hij zelf. Om het hulpverleningstraject niet te doorbreken legde de rechter op advies van officier van justitie Margreeth Meijer een geheel voorwaardelijke werkstraf op van 100 uur. De Buitenposter komt onder toezicht van de jeugdreclassering. Verder moet hij doorgaan met het begeleidingstraject waar hij al in zat. Hij moet aan het meisje dat hij mishandelde 150 euro smartengeld betalen.