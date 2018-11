Dronken automobilist rijdt tegen boom in Kollum

Publicatie: vr 02 november 2018 08.20 uur

KOLLUM - Op de Voorstraat in Kollum is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto tegen een boom gebotst. Door de klap belandde de auto op de zijkant.

De automobilist kwam met de schrik vrij. De bestuurder moest blazen met als resultaat dat deze onder invloed was van alcohol. Op het bureau van de politie blies de automobilist 255Ug/l.

De bestuurder heeft een rijverbod gekregen en een strafbeschikking. De auto liep forse schade op en moest worden geborgen door een bergingsbedrijf.