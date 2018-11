Derde en laatste fase Sud Ie-project in zicht

Publicatie: do 01 november 2018 23.12 uur

DOKKUM - Na de eerste en tweede fase Súd Ie in 2013 en 2015 heeft het gemeentebestuur van Dongeradeel samen met projectpartners vanaf 2016 koers uitgezet richting voltooiing van het Sud Ie-project. Donderdagavond ging de gemeenteraad van Dongeradeel akkoord met de laatste fase van het project. Een totale investering van bijna 8 miljoen euro, waarvan 3,5 miljoen door de gemeente wordt gedragen. Of de laatste fase van het plan doorgaat, hangt onder andere nog af van een subsidieaanvraag bij het Waddenfond, van ruim 3 miljoen euro.

In de zomer van 2013 hebben het Waddenfonds, de provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en andere partijen in totaal €19,1 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste fase van het programma ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’ mogelijk te maken. Wetterfront Dokkum was er samen met Het Friese Merenproject op gericht om meer waterrecreanten te trekken door het bieden van goede voorzieningen. In de eerste fase werd ook het water van de Súd Ie op diepte gebracht. Het bevaarbaar maken van de Súd Ie ging gepaard met de aanleg van vispassages en het ecologisch verrijken van de oevers samen met Wetterskip Fryslân. Zo ontstaat er een unieke vaarroute van Dokkum naar het Lauwersmeer.

De raad van Dongeradeel besloot Donderdagavond – met uitzondering van Dongeradeel Sociaal - tot bekrachtiging van ‘Verbinding rond Súd Ie’ binnen het Investeringskader Waddengebied, inclusief het hieraan gekoppelde ‘financieringsarrangement’ tussen gemeente en provincie voor recreatieve & landschappelijke investeringen voor opwaardering van het Harddraverspark aan de Súd Ie. In de laatste fase woordt onder andere gewerkt aan het herstel van jaachpaden, de vaarroute Ezumazijl – Oostmahorn, ophogen van brug Aalsumerpoort, de recreatieve inrichting van het Harddraverspark en het entreegebied Dokkum.

Als projectpartners binnen het project zijn ook betrokken Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein, de Provincie Fryslân en It Fryske Gea. Na ontvangst van de besluiten Waddenfonds (naar verwachting eind november) en daarop volgende Gedeputeerde Staten (eind 2018 of begin 2019) zal via het nieuwe college van burgemeester en wethouders de nieuwe gemeenteraad van Noardeast-Fryslân nader worden geïnformeerd over de meerjaren- uitvoeringsplanning.