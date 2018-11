Dongeradeel denkt na over cameratoezicht Markt

Publicatie: do 01 november 2018 22.17 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel denkt na over mogelijk cameratoezicht op de vernieuwde Markt in Dokkum. Dit om vernielingen en crossende auto’s over het plein in de toekomst te kunnen voorkomen. Dat bevestigde wethouder Pytsje de Graaf donderdagavond tijdens de laatste raadsvergadering in Dongeradeel. De FNP in de raad stelde vragen over het onderwerp. Een andere oplossing met bijvoorbeeld paaltjes of betonblokken vindt De Graaf geen optie, om het plein open en toegankelijk te houden.

Een week na de oplevering van het plein werd een van de gloednieuwe bankjes op het plein al vernield. Diverse automobilisten reden met hun auto ook over de Markt, terwijl dat niet de bedoeling is. Sommigen deden dat onbewust, er werd ook bewust met auto’s over het plein gecrosst en daarbij werd het gras vernield. De Graaf kreeg in de afgelopen tijd ook tal van complimenten over het vernieuwde plein in Dokkum.

Voor de vernieuwde Markt in Dokkum is veel belangstelling. Winkelend publiek maakt een extra rondje om het vernieuwde plein te bekijken, de bankjes worden sinds de oplevering direct goed gebruikt. Natuursteen met teksten, tal van bankjes met licht strips, verlichting op vier verschillende hoeken die van kleur kan veranderen, bomen die al redelijk wat jaren oud zijn en worden uitgelicht en de contouren van de voormalige Abdijkerk in de bestrating verwerkt. De herinrichting kostte in totaal €2,4 miljoen euro.

Veel toeristen zijn op de nieuwe Markt op zoek naar de IJsfontein, maar zij moeten nog even geduld hebben. Op zijn vroegst begin december krijgt Dokkum zijn fontein. Waar de andere tien fonteinen water spuiten, vormt de Dokkumer fontein werkende ijslagen. Dit vraagt een speciale techniek; het op een duurzame manier maken van ijs in de buitenlucht is pionierswerk. Hiervoor zijn veel testen gedaan en proefmodellen gemaakt. Dit kostte meer tijd dan begroot. Op 14 december wordt de nieuwe fontein onthuld.